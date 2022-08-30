Ларионов-младший подписал с «Торпедо» минимальный контракт – на 3 млн рублей в год. Форвард набрал 8 очков на предсезонке

Стала известна зарплата сына Игоря Ларионова по договору с «Торпедо».
Ранее стало известно, что 24-летний нападающий, который находился в нижегородском клубе на просмотре, подписал полноценное соглашение с командой на один год.
Зарплата Ларионова-младшего составит три миллиона рублей за сезон.
Главным тренером команды является его отец – двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
В ходе предсезонной подготовки Ларионов-младший набрал 8 (5+3) очков, войдя в топ-10 лучших бомбардиров межсезонья в КХЛ.