Ларионов-младший подписал с «Торпедо» минимальный контракт – на 3 млн рублей в год. Форвард набрал 8 очков на предсезонке

Теги Торпедо КХЛ Игорь Ларионов-младший Хоккей

Стала известна зарплата сына Игоря Ларионова по договору с «Торпедо».

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий, который находился в нижегородском клубе на просмотре, подписал полноценное соглашение с командой на один год.

Зарплата Ларионова-младшего составит три миллиона рублей за сезон.

Главным тренером команды является его отец – двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

В ходе предсезонной подготовки Ларионов-младший набрал 8 (5+3) очков, войдя в топ-10 лучших бомбардиров межсезонья в КХЛ.

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