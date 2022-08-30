Генменеджер «Авангарда» о серии из 12 игр в гостях: «Точка роста есть, только когда есть трудности и выходишь из зоны комфорта. Все сплотятся»

Алексей Волков высказался о календаре «Авангарда».

Омичи первые 12 матчей сезона проведут в гостях.

«Мы только с оптимистичной точки зрения смотрим на эти 12 игр. Да, есть трудности, да, ребята выйдут из зоны комфорта. Только лишь когда есть трудности и выходишь из зоны комфорта – есть точка роста.

Ребята все сплотятся, все понимают, что будет нелегкое испытание. Мы видим по тренировочному процессу, по атмосфере в раздевалке, по контакту тренерского штаба с ребятами, что у нас все в штатном режиме. Мы со сдержанным оптимизмом смотрим в скорое будущее», – сказал генменеджер «Авангарда».