Свечников занял 6-е место в топ-10 лучших игроков НХЛ до 23 лет. Джек Хьюз – 1-й, Зеграс – 3-й, Лафреньер – 10-й (The Athletic)

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Джек Хьюз возглавил топ-10 лучших игроков НХЛ в возрасте до 23 лет, Андрей Свечников – 6-й.

Журналист The Athletic Кори Пронман представил рейтинг лучших игроков НХЛ в возрасте до 23 лет. 

«Это рейтинг призван показать то, у кого, по моему мнению, будет лучшая карьера. Это не список игроков, которых я бы выбрал себе в команду завтра», – уточнил Пронман. 

Рейтинг возглавил форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Всего в него попали 7 нападающих и 3 защитника (Мориц Зайдер, Куинн Хьюз и Расмус Далин).

В список попал один россиянин – форвард Андрей Свечников («Каролина»). 

1. Джек Хьюз («Нью-Джерси») 

2. Мориц Зайдер («Детройт») 

3. Тревор Зеграс («Анахайм»

4. Куинн Хьюз («Ванкувер»

5. Брэди Ткачак («Оттава») 

6. Андрей Свечников («Каролина») 

«Свечников провел отличный сезон, зарекомендовав себя в качестве игрока топ-команды НХЛ, хотя в плей-офф его результативность не впечатляла. У него есть все качества, которые необходимы игроку НХЛ. 

Он большой, быстрый, мощный и креативный. Если не считать очки в плей-офф, то все говорит о том, что он будет регулярным участником Матчей звезд», – говорится в комментарии. 

7. Расмус Далин («Баффало»

8. Тим Штюцле («Оттава»

9. Лукас Рэймонд («Детройт»

10. Алексис Лафреньер («Рейнджерс»

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