Свечников занял 6-е место в топ-10 лучших игроков НХЛ до 23 лет. Джек Хьюз – 1-й, Зеграс – 3-й, Лафреньер – 10-й (The Athletic)

Джек Хьюз возглавил топ-10 лучших игроков НХЛ в возрасте до 23 лет, Андрей Свечников – 6-й.
Журналист The Athletic Кори Пронман представил рейтинг лучших игроков НХЛ в возрасте до 23 лет.
«Это рейтинг призван показать то, у кого, по моему мнению, будет лучшая карьера. Это не список игроков, которых я бы выбрал себе в команду завтра», – уточнил Пронман.
Рейтинг возглавил форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Всего в него попали 7 нападающих и 3 защитника (Мориц Зайдер, Куинн Хьюз и Расмус Далин).
В список попал один россиянин – форвард Андрей Свечников («Каролина»).
1. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)
2. Мориц Зайдер («Детройт»)
3. Тревор Зеграс («Анахайм»)
4. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
5. Брэди Ткачак («Оттава»)
6. Андрей Свечников («Каролина»)
«Свечников провел отличный сезон, зарекомендовав себя в качестве игрока топ-команды НХЛ, хотя в плей-офф его результативность не впечатляла. У него есть все качества, которые необходимы игроку НХЛ.
Он большой, быстрый, мощный и креативный. Если не считать очки в плей-офф, то все говорит о том, что он будет регулярным участником Матчей звезд», – говорится в комментарии.
7. Расмус Далин («Баффало»)
8. Тим Штюцле («Оттава»)
9. Лукас Рэймонд («Детройт»)
10. Алексис Лафреньер («Рейнджерс»)