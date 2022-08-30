Свечников занял 6-е место в топ-10 лучших игроков НХЛ до 23 лет. Джек Хьюз – 1-й, Зеграс – 3-й, Лафреньер – 10-й (The Athletic)

Джек Хьюз возглавил топ-10 лучших игроков в возрасте до 23 лет, Андрей Свечников – 6-й.

Журналист The Athletic Кори Пронман представил рейтинг лучших игроков НХЛ в возрасте до 23 лет.

«Это рейтинг призван показать то, у кого, по моему мнению, будет лучшая карьера. Это не список игроков, которых я бы выбрал себе в команду завтра», – уточнил Пронман.

Рейтинг возглавил форвард Джек Хьюз. Всего в него попали 7 нападающих и 3 защитника (Мориц Зайдер, и Расмус Далин).

В список попал один россиянин – форвард Андрей Свечников ( ).

1. («Нью-Джерси»)

2. Мориц Зайдер («Детройт»)

3. ( )

4. Куинн Хьюз ( )

5. Брэди Ткачак («Оттава»)

6. («Каролина»)

«Свечников провел отличный сезон, зарекомендовав себя в качестве игрока топ-команды НХЛ, хотя в плей-офф его результативность не впечатляла. У него есть все качества, которые необходимы игроку НХЛ.

Он большой, быстрый, мощный и креативный. Если не считать очки в плей-офф, то все говорит о том, что он будет регулярным участником Матчей звезд», – говорится в комментарии.

7. ( )

8. Тим Штюцле ( )

9. Лукас Рэймонд ( )

10. ( )