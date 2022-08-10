Крейчи о возвращении в «Бостон»: «Причина – Бержерон и Пастрняк. Мы много общались, я захотел снова поиграть с ними»

высказался о своем возвращении в «Бостон».

36-летний чешский нападающий вернулся в «Брюинс» после сезона, проведенного в Чехии. Он выступал за свой родной клуб «Оломоуц».

«Когда я решил вернуться, мы обсудили это с генеральным менеджером. Он сказал мне, что хочет видеть меня в команде. А я сказал ему, что «Бостон» – единственная команда, за которую я хочу играть.

Я рад, что мы смогли достичь соглашения. Что касается моего решения, то я должен отдать должное Бержерону и Пастрняку.

Мы много общались в последние месяцы. Они стали причиной моего возвращения, я захотел вернуться и снова поиграть с ними», – сказал Крейчи.

Крейчи подписал контракт с «Бостоном» на год и 1 млн долларов. Он может получить еще 2 млн в качестве бонуса