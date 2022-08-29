Игорь Ларионов: «Деннис Ян – как бутылка кетчупа, из которой ничего не идет. Потом тряханешь хорошенько пару раз и оттуда вываливается целая куча»

сравнил с бутылкой кетчупа.

Главный тренер дал комментарий по итогам контрольного матча против новокузнецкого (3:4 Б).

«Закончился сезон товарищеских матчей. Мы поблагодарили ребят за работу. Единственное – волнует большое количество удалений. Если мы хотим контролировать шайбу, то соперник должен находиться на скамейке штрафников больше, чем мы, а не наоборот.

В первом периоде было большое количество технического брака. Вероятно, виной тому самоуверенность в головах наших игроков. Были неоправданные задержки с передачами, лишние прокаты с шайбой. Это привело к нервозности и сумбуру на площадке. В перерыве ребята откликнулись на наши замечания и сыграли в другой хоккей.

Попробовали сегодня в игре Денyиса Яна, Василия Атанасова и – хоккеистов, которые по причине травм давно не играли. Дали им войти в игровой ритм.

Деннис Ян очень старается. Мы знаем, как его использовать. Он как бутылка кетчупа, которую трясешь, а из нее ничего не идет. А потом тряханешь хорошенько пару раз и оттуда вываливается целая куча. Вот так и мы надеемся, что те голы, которые мы ждем от него повалятся в сезоне.

По молодому защитнику Богдану Конюшкову скажу одно – умный игрок. Замена вратаря в середине матча – плановая. Изначально планировали дать сыграть обоим голкиперам. Завтра у хоккеистов выходной, а дальше начинаем входить в марафон, который начнется для нас 3 сентября.

Как бы там ни было, мы не будем смотреть на какие-то команды снизу вверх, в том числе и на магнитогорский «Металлург». И будем играть так, как играем, в атакующий хоккей.

Мы должны выходить на площадку и давать порцию энергии и энтузиазма огромной армии наших болельщиков», – сказал Ларионов.