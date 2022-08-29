«Торпедо» проиграло новокузнецкому «Металлургу» по буллитам в контрольном матче – 3:4

«Торпедо» уступило новокузнецкому «Металлургу» в серии буллитов в контрольном матче.
Игра состоялась в Нижнем Новгороде.
Контрольный матч
«Торпедо» – «Металлург» Новокузнецк – 3:4 Б (2:3, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
1:0 – 3 Гончарук (Коваленко)
1:1 – 6 Ердаков (Кицын, Маслов)
1:2 – 7 Ломако (Никулин, Крикуненко)
2:2 – 14 Кручинин (Конюшков, Коваленко), ГБ
2:3 – 16 Шумилов (Рахимуллин, Ердаков)
3:3 – 31 Ураков (Конюшков), ГМ
3:4 – 65 Кицын, победный буллит
Вратари: Тихомиров (Кульбаков – 29:49) – Сухачев.
Броски в створ: 36:37.