«Торпедо» проиграло новокузнецкому «Металлургу» по буллитам в контрольном матче – 3:4

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«Торпедо» уступило новокузнецкому «Металлургу» в серии буллитов в контрольном матче.

Игра состоялась в Нижнем Новгороде.

Контрольный матч

«Торпедо» – «Металлург» Новокузнецк – 3:4 Б (2:3, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

1:0 – 3 Гончарук (Коваленко)

1:1 – 6 Ердаков (Кицын, Маслов)

1:2 – 7 Ломако (Никулин, Крикуненко)

2:2 – 14 Кручинин (Конюшков, Коваленко), ГБ

2:3 – 16 Шумилов (Рахимуллин, Ердаков)

3:3 – 31 Ураков (Конюшков), ГМ

3:4 – 65 Кицын, победный буллит

Вратари: Тихомиров (Кульбаков – 29:49) – Сухачев.

Броски в створ: 36:37.

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