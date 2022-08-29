Директор «Ак Барса» о турнире среди исламских стран: «Для нас большая честь представлять великий российский хоккей. Очень приятно, что вера и спорт сближают нации»

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Исполнительный директор «Ак Барса» высказался о предстоящем хоккейном турнире среди исламских стран

Соревнование пройдет в Казани с 13 по 19 января. В мужском зачете примут участие мужские любительские команды ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Омана, объединенная команда Алжира, Египта, Ливана и Марокко, а также сборная Татарстана.

«Мы рады, что решения казанского саммита «Россия – Исламский мир» реализуются в разных отраслях, в том числе в спорте.

Для нас в Татарстане будет большой честью представлять великий российский хоккей в странах исламского мира. Очень приятно, что общая вера и спорт сближают нации и помогают выстраивать партнерские отношения между государствами.

Надеемся, что этот турнир станет только началом долгосрочного сотрудничества и поможет развитию мужского и женского хоккея в странах Ближнего Востока и Северной Африки», – сказал Мансур Усманов.

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