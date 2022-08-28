Евсеев о шансе в «Ак Барсе»: «Молодой защитник всегда может попасть в КХЛ, если будет соответствовать уровню лиги. Я работаю, стараюсь»

Никита Евсеев надеется пробиться в состав «Ак Барса».
– Знарок за время работы в других клубах давал шансы многим молодым защитникам. Примеры Александра Никишина и Андрея Миронова вдохновляют вас?
– Молодой защитник всегда может попасть в КХЛ, если будет соответствовать уровню лиги. Дело не в ком-то конкретно. Посмотрите, сколько молодых играло в прошлом сезоне, сколько подключают к основе сейчас. Я тренируюсь, работаю и стараюсь попасть в состав.
– Какие шаги помогут закрепиться в основе «Ак Барса»?
– Я работаю так, как просят тренеры. Играю по позиции, ничего не выдумываю. Говорят играть ближе – играю ближе, дальше – значит дальше. Сложно ответить, что мне надо показать, чтобы закрепиться в первой команде. Пока немного не хватает скорости. Надо быстрее принимать решения. Можешь не успеть, тебя сразу накроют и заберут шайбу.
– С кого берете пример из защитников?
– С Михаила Сергачева и Дмитрия Орлова. Оба подключаются к атакам, хороши в отборе. Мне нравится их игра, – сказал 18-летний защитник казанцев.