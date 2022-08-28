Роман Ротенберг: «У СКА есть глубина состава и хорошая конкуренция. Усилили все пробелы, которые видели с прошлого сезона»

Роман Ротенберг отметил, что у СКА есть глубина состава и хорошая конкуренция.

«Заложен хороший фундамент, игроки хорошо выдерживают нагрузку. Еще не все восстановились после таких серьезных нагрузок, но в то же время мы видим хорошие скорости, самоотдачу.

Сыграли хорошие матчи с сильными соперниками. Очень довольны подготовкой, но работа продолжается. Сейчас готовимся к следующему этапу – началу матчей . Важно, чтобы мы сейчас хорошо провели эту неделю.

Мы выбрали лучших, это ребята, которые подходят под нашу систему, обладают характером и спортивной злостью. Физически мощные и психологически сильные игроки. В СКА все игроки понимают, что они должны выходить и побеждать в каждом матче – и на выезде и дома. Выбирали новичков по этим критериям, довольны, как провели межсезонье, как нам удалось провести переговоры.

Очень важно было подписать тех игроков, которых подписали. Мы усилили состав, усилили все пробелы, которые видели с прошлого сезона. Очень довольны этим. У нас есть глубина состава и хорошая конкуренция.

Выиграли турнир Пучкова, сыграли четыре матча за пять дней. На игроков была большая нагрузка. Меньше меняли состав сознательно, чтобы дать нагрузку игрокам. Игра – лучшая тренировка. Было важно дать максимальные нагрузки, посмотреть ребят против сильного и свежего соперника. Сегодня укрепляем командный дух и поднимаем эмоциональный фон», – сказал главный тренер СКА.