Сергей Светлов: «Авангард» активно включил ротацию и выглядит нагруженным. Уже держат в уме сентябрьское турне, видимо»

считает, что уже готовится к выездному турне на старте.

Омский клуб начнет новый сезон с 12-матчевой серии игр в гостях.

– В свое время вы работали в «Адмирале», который летал рейсовыми самолетами и почти весь сезон провел в самолете. Что с владивостокской высоты посоветуете «ястребам»?

– Месяц на выезде – это не шутка. Понятно, что «Авангард» в отличие от нашего «Адмирала» будет летать чартерами, но все равно нагрузки будут очень высокими, и функциональное состояние станет решающим фактором.

По турниру в Санкт-Петербурге вижу, что «Авангард» активно включил ротацию и выглядит нагруженным. Видимо, в клубе уже держат в уме сентябрьское турне, к которому все лидеры должны подойти в свежем состоянии.

Мастерства у Омска много, особенно в атаке, так что команда должна на определенном уровне пройти это жесткое турне, – считает бывший тренер .