Александр Елесин: «Хорошо, что удалось сыграть в НХЛ. Может, я не так много играл и не так ярко, но рад, что был там»

Александр Елесин поделился воспоминаниями об игре в .

– Вы провели два года в системе , дебютировав в НХЛ в первом же сезоне. Что вам дал этот опыт?

– Самое главное – хорошо, что удалось сыграть в Национальной хоккейной лиге. Это неоценимый опыт. Мое мнение – у любого человека, если есть возможность, нужно пробовать. Потому что возможности не всегда могут быть. И я очень рад, что мне удалось там побывать. Может быть, я не так много играл и не так ярко, но рад, что там был.

– Какие самые яркие впечатления?

– Да не знаю даже. Наверное, первый период, первая смена, дебютная игра против . Шел с подбора и увидел как меня давит . Пришлось выходить из-под давления, подумал: «Ничего себе. Раньше таких игроков смотрел по телевизору, а тут они уже со мной на льду, точнее я с ними», – сказал защитник .