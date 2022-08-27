Грег Айэленд: «Задача «Куньлуня» – подготовиться к сезону как можно лучше. У нас не так много времени и возможностей»

Грег Айэленд высказался после победы над (6:5) на Кубке мэра Москвы.

На данный момент «Куньлунь» занимает первое место в таблице группы В, набрав 4 очка в 2 играх.

«Наша задача – подготовиться к сезону как можно лучше. У нас не так много времени и возможностей, поэтому мы максимально сконцентрированы на игре. Поэтому имеем такой положительный результат на турнире.

Мы начали предсезонку поздно, но в жизни не всегда происходит так, как ты бы этого хотел. Нам нужно работать над системой игры, над физикой. Все будем делать по ходу сезона, таковы обстоятельства», – сказал главный тренер .