Александр Овечкин: «Я фанат спорта, второй любимый вид – футбол. Вырос на баскетбольной площадке»

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Александр Овечкин рассказал о том, что увлекается баскетболом и футболом. 

Мама хоккеиста – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина. 

«Я фанат спорта. Второй любимый вид спорта – футбол. Люблю его смотреть и по телевизору, и живьем. Это совсем другие ощущения.

Мама и папа никогда не заставляли что-либо делать. Я вырос на баскетбольной площадке. У меня спортивное детство.

У «Вашингтона» – хоккейного и баскетбольного – один хозяин. Если получается, то мы берем билеты у нашего менеджера и идем туда», – сказал капитан «Кэпиталс».

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