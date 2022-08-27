Александр Овечкин: «Я фанат спорта, второй любимый вид – футбол. Вырос на баскетбольной площадке»

рассказал о том, что увлекается баскетболом и футболом.

Мама хоккеиста – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

«Я фанат спорта. Второй любимый вид спорта – футбол. Люблю его смотреть и по телевизору, и живьем. Это совсем другие ощущения.

Мама и папа никогда не заставляли что-либо делать. Я вырос на баскетбольной площадке. У меня спортивное детство.

У – хоккейного и баскетбольного – один хозяин. Если получается, то мы берем билеты у нашего менеджера и идем туда», – сказал капитан «Кэпиталс».