Кожевников о «Тракторе»: «Челябинску легионеры вообще не нужны. Дайте шанс своим игрокам, поверьте в них!»

убежден, что «Трактору» не нужны легионеры.

– Челябинск может очень прилично выступить в предстоящем сезоне, но для этого ему нужно преодолеть свои комплексы.

– Интересно, какие?

– Челябинск – город хоккея, самодостаточный регион с великолепной школой, в котором при правильной постановке дела можно решать максимальные задачи на уровне . Но мне не нравится, что в последние годы он излишне большое внимание уделяет легионерам.

Вот и сейчас читаю интервью руководителя клуба, который жалуется на то, как сложно заманить к нам в лигу иностранцев и как они боятся каких-то мифических арестов. Примерно в этом духе выступает и главный тренер Гатиятулин, он все еще переживает из-за бегства чехов.

Послушайте, Челябинску по большому счету эти легионеры вообще не нужны. Дайте только шанс своим игрокам, поверьте в них!

– Не верят?

– В последнее время вижу изменения. Очень рад, что благодаря отличному сезону Тертышного в «Югре» «Трактор» все-таки сделал ставку не на очередного легионера-временщика, а на своего снайпера. В плюс региону возвращение и еще одного челябинского бомбардира – Бурдасова.

Кстати, не случайно именно Тертышный и Бурдасов, а также сделавший заявку новичок Шабанов вчера остановили колючий «Барыс». Держите этот курс – и большие победы к придут! – сказал двукратный олимпийский чемпион.