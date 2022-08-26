У защитника «Бостона» Хампуса Линдхольма сгорела вилла в Швеции.

У защитника сгорела вилла в Швеции.

Она находилась в приморском местечке Лербергет. Игрок «Брюинс» проводил там летние месяцы.

Сильный пожар начался в понедельник днем, потушить его удалось только к вечеру. Двухэтажный дом выгорел почти полностью.

«Дом есть дом, это только постройка. Самое главное, что никто не пострадал. В доме никого не было, когда сработала сигнализация», – сказал Линдхольм.

Причина пожара пока не установлена. Полиция проверяет версию поджога, но не исключено, что возгорание началось в зарядном устройстве, которое было подключено к сети.

Пожар начался в пристройке, примыкающей к дому. В ней находились батареи для электрических досок для серфинга.

«Я ничего не знаю о причинах пожара и не хочу делать из этого какую-то историю. Для меня главное, что никто не пострадал, рядом живут мои родители.

Я благодарен за поддержку, которую получил отовсюду. «Бостон» предложил мне свою помощь. Вот что имеет значение в этой ситуации», – сказал Линдхольм.