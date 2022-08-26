Драйзайтль об игре с травмой в плей-офф: «Эта ситуация показала мне, что можно стать лучше, делая меньше»

рассказал о том, как играл в плей-офф с травмой голеностопа.

Форвард получил повреждение по ходу шестой игры серии с «Лос-Анджелесом» (4-3).

В итоге 26-летний игрок не пропустил ни одного матча и набрал 32 (7+25) очка в 16 кубковых матчах. С травмой он провел 10 игр и набрал 22 (2+20) балла.

«В следующей игре я пытался оттолкнуться, и толчка у меня просто не было. Меня это расстраивало, потому что я думал: «Я не могу справляться с другими парнями. Я не знаю, что теперь делать».

Мне нужно было немного изменить свою игру, замедлить ее еще больше, если это вообще возможно.

Эта ситуация показала мне, что можно стать лучше, делая меньше в каком-то смысле. Просто когда ты здоров, ты стараешься играть как можно лучше, играть на скорости, делать все быстро.

В моей игре этого не было, поэтому я попытался найти другой способ, чтобы быть продуктивным. Думаю, что неплохо с этим справился», – сказал нападающий «Ойлерс».