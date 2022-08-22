Морозов о ФХР: «КХЛ не может быть полностью самостоятельной. Ваши предложения не работают по закону о спорте»

Президент заявил, что лига не может функционировать самостоятельно от ФХР.

ответил на вопросы журналиста Алексея Шевченко.

– Придет ли время, когда предложение Федерации хоккея России будет значить ровно столько, сколько предложение от Михаила Зислиса? То есть: «Спасибо за предложение, позвоните в офис».

– делегирует нам права на проведение чемпионата России. Мы с ними согласовываем и утверждаем регламент.

У нас много обязательств, которые прописаны в законе о спорте. Мы здесь не можем быть полностью самостоятельными. Потому что у нас такой закон.

Мы работаем совместно с федерацией, где-то наши мнения расходятся, приходится разговаривать, убеждать, отстаивать свою позицию. В этом разговоре рождается истина.

– А можно двигаться, чтобы быть более независимыми? Отношения как-то прекратить с федерацией. Ну делегируют... Тогда, может, новую организацию создать.

– Кто даст создать новую организацию? Вы помните: когда создавалась КХЛ, это была большая идея, масштабная. Но у нас по закону чемпионат России может проводить только федерация.

– Пусть она и проводит чемпионат России.

– И что это будет? Вторая лига?

– Пусть чемпионат России проводят «Тамбов», «Буран».

– Уже много раз мы отвечали на эти вопросы, рассказывали, говорили. У вас предложения, которые у нас не работают по закону о спорте, – заявил Морозов.