Вадим Антипин об уходе из «Металлурга»: «Никаких обид нет. Клуб рядом с Кубком Гагарина, ставка делается на опытных игроков и легионеров»

не обижается на из-за того, что ему не нашлось места.

21-летний защитник продолжит карьеру в «Югре».

– Как состоялся ваш переход?

– После первого этапа сборов в «Магнитке» состоялся разговор со спортивным директором клуба Сергеем Гомоляко. Сергей Юрьевич сказал, что в команде жесткая конкуренция в линии обороны, и если я хочу получать регулярную практику, то нужно искать другой клуб.

Агент изучил ситуацию на рынке, выбрали предложение, которое поступило от генерального менеджера «Югры» Сергея Гусева. Сергей Владимирович сразу обозначил интерес клуба из Ханты-Мансийска. Сомнений у нас не было.

– Почему?

– – один из традиционных лидеров , клуб, который всегда решает оптимальные задачи. А еще здесь организация уровня КХЛ, и это бросается в глаза с первого дня пребывания в клубе.

– Как отнеслись к вашему выбору отец Владимир и старший брат Виктор – легенды «Магнитки», одни из лучших защитников в истории магнитогорского клуба?

– И отец, и брат, согласились, что на данном этапе карьеры «Югра» – оптимальный вариант. Сейчас самое главное – игровая практика, сделаю все возможное, чтобы в новом клубе получить ее по максимуму.

– За «Магнитку» в вы провели лишь 20 матчей, тогда как за «Стальных Лисов» в МХЛ – 152. Есть обида на родной клуб?

– Никаких обид нет. «Магнитка» – рядом с Кубком Гагарина, в такой ситуации права на ошибку нет, ставка делается на опытных игроков и легионеров. Похожая ситуация в Ярославле, ряде других хоккейных городов с сильной школой, – сказал Антипин.