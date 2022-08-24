Дэйли о россиянах в НХЛ: «Мы усилили меры по обеспечению безопасности. Самое главное, что они чувствуют себя защищенными»

не ожидает проблем с получением виз у российских игроков в этом сезоне.

Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги .

«Мы ожидаем, что все они будут в порядке – и в Северной Америке. Вся эта ситуация сложная, не все находится в наших руках. Так что, как и в случае с пандемией и со многими другими проблемами, мы обратились к руководящим органам за принятием этих решений. И мы играли по правилам

Мы усилили меры по обеспечению безопасности наших российских игроков и смогли поддерживать эту безопасность [на протяжении сезона]. Я думаю, самое главное, что они чувствуют себя в безопасности и чувствуют себя защищенными. Это был самый важный вопрос», – сказал Дэйли.