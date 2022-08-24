Ничушкин об уходе Кадри: «У нас была неплохая химия, поэтому чуть-чуть расстроился. Думал, и дальше будем играть в одном звене»

Валерий Ничушкин прокомментировал уход Назема Кадри из «Колорадо».

«Все понимали, что всех удержать не получится. Тем более после такого сезона, когда команда выигрывает Кубок.

Понятно, что все хотят себе зарплату побольше. Но ведомость ведь не резиновая. Еще в сезоне понимали, что с кем-то придется расставаться.

Мы сыграли вместе с Кадри и Бураковски много игр. У нас была неплохая химия. Поэтому чуть-чуть расстроился. Думал, что и дальше будем играть с ним в одном звене», – сказал нападающий «Колорадо».

Напомним, Андре Бураковски перешел в «Сиэтл» 13 июля.