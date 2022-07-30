Ничушкин о безголевой серии: «Она до такой степени неправильно посчитана. В каждой команде хватает игроков с 1-2 голами, это не так далеко от нуля»

прокомментировал безголевую серию в из 91 матча.

Форвард не забивал в лиге с 4 марта 2016 года по 23 ноября 2019 года. При этом с сезона-2016/17 по сезон-2018/19 хоккеист выступал за в КХЛ.

– Вы довольны, что ответили всем своим критикам, которые говорили про вас гадости и скрупулезно считали вашу безголевую серию, когда вы выступали за ?

– А вы знаете, кто это говорил и писал?

– Примерно догадываюсь.

– На самом деле я не придаю этому особого значения. Понимаете, вся эта серия до такой степени неправильно посчитана…

У меня было три разных сезона. Не забивал в «Далласе» в концовке, когда потом уехал в ЦСКА. Играл в ЦСКА два года, забрасывал там шайбы.

Потом снова поехал в «Старс», там у меня было 57 матчей – и ноль голов. Плохо ли это? Если честно, то если вы внимательно посмотрите, то в каждой команде хватает игроков, которые забивают один гол, два гола… Это не так далеко от нуля.

– Соглашусь.

– Разумеется, это неприятно, но если бы я забил в такой ситуации один гол, то сильно бы картину это не изменило.

Ну, дал возможность людям считать какие-то мои матчи, пусть считают. В целом мне всё равно. У меня тогда было абсолютно равнодушное состояние, – сказал нападающий .