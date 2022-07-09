Энтони Деанджело: «Я не расист. Случалось то, о чем мне приходилось жалеть, но остальная информация – ложная»

отверг предположения о своих проявлениях расизма.

Хоккеиста дважды дисквалифицировали во время выступлений в хоккейной лиге Онтарио за нарушение политики лиги в отношении гомофобии, расистских и сексистских высказываний.

В 2021 году, когда Деанджело играл в «Рейнджерс», сообщалось, что он забрал шайбу после первого гола К’Андре Миллера в .

«Я не расист абсолютно. Не собираюсь вдаваться в это.

Случалось то, о чем мне приходилось жалеть. С одним из бывших партнеров мы остались друзьями. Другая информация, которая появлялась, полностью не соответствует действительности.

Люди узнают меня поближе и получат истинное удовольствие от моей игры и от того, какой я человек вне льда. Мне не нужно слишком много говорить об этом.

Я просто с нетерпением жду возможности проявить себя, как я сделал это в «Каролине» в прошлом сезоне. Теперь нужно сделать то же самое сейчас», – сказал защитник «Филадельфии».