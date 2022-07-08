Деанджело перешел в «Филадельфию» из «Каролины», подписав 2-летний контракт с зарплатой около 5 млн долларов в год

и совершили обмен с участием Энтони Деанджело.

«Флайерс» получили права на защитника, а также выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022 (220-й номер).

Компенсацией «Харрикейнс» стали три драфт-пика: выбор в четвертом раунде-2022 (101-й номер), выбор в третьем раунде-2023 и выбор во втором раунде-2024.

Деанджело перешел в «Филадельфию» без контракта на следующий сезон – в статусе ограниченно свободного агента.

Позже стало известно, что «Флайерс» согласовали с хоккеистом новое двухлетнее соглашение. Как отмечает инсайдер Эллиотт Фридман, кэпхит игрока составит около пяти миллионов долларов в год.

В прошедшем сезоне Деанджело набрал 51 (10+41) балл при полезности «плюс 30» в 64 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (1+9) баллов при полезности «0» в 14 играх.