Деанджело перешел в «Филадельфию» из «Каролины», подписав 2-летний контракт с зарплатой около 5 млн долларов в год

«Филадельфия» и «Каролина» совершили обмен с участием Энтони Деанджело.
«Флайерс» получили права на защитника, а также выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022 (220-й номер).
Компенсацией «Харрикейнс» стали три драфт-пика: выбор в четвертом раунде-2022 (101-й номер), выбор в третьем раунде-2023 и выбор во втором раунде-2024.
Деанджело перешел в «Филадельфию» без контракта на следующий сезон – в статусе ограниченно свободного агента.
Позже стало известно, что «Флайерс» согласовали с хоккеистом новое двухлетнее соглашение. Как отмечает инсайдер Эллиотт Фридман, кэпхит игрока составит около пяти миллионов долларов в год.
В прошедшем сезоне Деанджело набрал 51 (10+41) балл при полезности «плюс 30» в 64 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (1+9) баллов при полезности «0» в 14 играх.