Экс-форвард «Сан-Хосе» Дален хочет продолжить карьеру в НХЛ или Швейцарии

не собирается возвращаться в Швецию.

Ранее сообщалось, что хочет вернуть нападающего и готов предложить ему долгосрочный контракт.

В сезоне-2020/21 Дален помог клубу выйти в SHL из Allsvenskan, набрав 71 (25+46) очко в 45 матчах регулярного чемпионата и еще 22 (10+12) балла в 15 играх квалификации.

«Никаких предложений пока не поступало. Дален сейчас тренируется с этой командой, но это преждевременные слухи.

Его приоритетами по-прежнему остаются НХЛ и швейцарская лига», – сообщил агент хоккеиста Клаус Элефальк.

В прошлом сезоне 24-летний Дален дебютировал в , сыграв 61 матч за в регулярном чемпионате. Он набрал 22 (12+10) очка при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 13:48.

«Шаркс» не предложили игроку новый контракт, поэтому сейчас швед находится в статусе неограниченно свободного агента.