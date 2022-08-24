Экс-форвард «Сан-Хосе» Дален хочет продолжить карьеру в НХЛ или Швейцарии

Джонатан Дален не собирается возвращаться в Швецию.
Ранее сообщалось, что «Тимро» хочет вернуть нападающего и готов предложить ему долгосрочный контракт.
В сезоне-2020/21 Дален помог клубу выйти в SHL из Allsvenskan, набрав 71 (25+46) очко в 45 матчах регулярного чемпионата и еще 22 (10+12) балла в 15 играх квалификации.
«Никаких предложений пока не поступало. Дален сейчас тренируется с этой командой, но это преждевременные слухи.
Его приоритетами по-прежнему остаются НХЛ и швейцарская лига», – сообщил агент хоккеиста Клаус Элефальк.
В прошлом сезоне 24-летний Дален дебютировал в НХЛ, сыграв 61 матч за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате. Он набрал 22 (12+10) очка при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 13:48.
«Шаркс» не предложили игроку новый контракт, поэтому сейчас швед находится в статусе неограниченно свободного агента.