«Сан-Хосе» может не сделать Далену квалификационное предложение. Швед набрал 22 очка в 61 матче сезона

может уйти из .

Существует большая вероятность, что «Шаркс» не сделают 24-летнему нападающему квалификационное предложение. Также у шведа есть право на арбитраж.

Если Далену не поступит квалификационное предложение, он получит статус неограниченно свободного агента и сможет подписать контракт с любым клубом в .

В прошедшем сезоне Дален набрал 22 (12+10) очков при полезности «минус 25» в 61 матче регулярного чемпионата. В среднем он проводил на льду 13:48.

По истекающему контракту кэпхит игрока составляет 750 тысяч долларов.