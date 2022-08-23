Гендиректор «Салавата» о сокращении лимита в КХЛ: «Ни один клуб это не поддержал. Выступаем за сокращение полномочий ФХР в этой части»

Теги Салават Юлаев ФХР КХЛ лимит на легионеров Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» предложил сократить влияние ФХР в вопросе лимита на легионеров в КХЛ.

«Мы последовательно выступаем за сокращение полномочий ФХР в этой части.

Здесь инициатива должна исходить от клубов. Ни один клуб пока не поддержал эту идею.

Звучат общие фразы – «дать дорогу молодым». Не знаю, какой клуб надо уговаривать это делать.

Если бы у нас было достаточно игроков, чтобы не привлекать легионеров, бы этого не делали», – заявил Ринат Баширов.

В мае председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг объявил о сокращении лимита на легионеров до трех игроков с сезона-2023/24.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные