Гендиректор «Сибири» о срыве сроков стройки арены: «Мы к ней не имеем никакого отношения, делаем свое дело. Ждем и не страдаем»

Гендиректор заявил, что не беспокоится из-за срыва сроков стройки новой арены.

– Что думаете по поводу срывов срока строительства? «Сибирь», по сути, пострадавшая сторона.

– Что значит пострадавшая сторона?

– в том числе и для вашего клуба.

– Ну, не достроена. Но у нас есть своя арена качественная. Это просто будет вторая, гораздо новее и лучше. Мы находимся в ожидании и не страдаем от того, что арена не достроена в срок. Мы свое дело делаем, и к арене не имеем никакого отношения. Готовимся к сезону.

– Но наверняка хотелось бы скорее переехать на новую арену.

– Конечно, всегда хочется скорее, но нужно делать это правильно. В одночасье переехать невозможно, это же профессиональный клуб. Переезд - долгий процесс. Конечно, мы ждем новую арену.

– А вообще есть связь с правительством области, какие теперь сроки завершения строительства?

– Мы не обсуждаем эти вещи. Правительство области ведет все работы, а мы готовимся к сезону. Нам вообще не до этого. Мы же сделали глобальный капремонт своего ледового дворца.

Дай бог, если будет две хорошие ледовые арены в Новосибирске, соответствующие требованиям ИИХФ по проведению международных матчей, – сказал .

Вице-премьер Чернышенко потребовал проверить стройку ледовой арены в Новосибирске: «Срыв сроков и необоснованное завышение сметы»