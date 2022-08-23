«Торпедо» не достает до пола зарплат из-за проблем у одного из спонсоров (Алексей Шевченко)

Теги Торпедо КХЛ кризис Алексей Шевченко деньги потолок зарплат Хоккей

Алексей Шевченко заявил, что «Торпедо» не достает до пола зарплат. 

«Специфические проблемы возникли у «Торпедо». Сейчас клуб не дотягивает до пола зарплат. И дело не в скромности.

Говорят, что какие-то проблемы возникли у одного из спонсоров (кажется, у «ГАЗа»), и они приостановили финансирование на неопределенный срок», – написал журналист в телеграм-канале. 

Размер пола зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ на сезон-2022/23 составляет 315 миллионов рублей (запланированное повышение до 405 млн было отменено), потолка – 900 млн. 

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