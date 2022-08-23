«Торпедо» не достает до пола зарплат из-за проблем у одного из спонсоров (Алексей Шевченко)

заявил, что не достает до пола зарплат.

«Специфические проблемы возникли у «Торпедо». Сейчас клуб не дотягивает до пола зарплат. И дело не в скромности.

Говорят, что какие-то проблемы возникли у одного из спонсоров (кажется, у «ГАЗа»), и они приостановили финансирование на неопределенный срок», – написал журналист в телеграм-канале.

Размер пола зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ на сезон-2022/23 составляет 315 миллионов рублей (запланированное повышение до 405 млн было отменено), потолка – 900 млн.