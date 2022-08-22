Морозов о сокращении лимита: «Разговоры ведутся. Официально в КХЛ сейчас пять легионеров. Этот год будет показательным»

Президент КХЛ высказался о возможном сокращении лимита на легионеров до трех игроков.

«Минспорт РФ по закону принимает решение о количестве легионеров в разных видах спорта. Мы будем общаться с министерством.

На данный момент никаких решений ведомство не выносило. Официальных бумаг у нас нет.

Разговоры ведутся, но официально сейчас в КХЛ пять легионеров. Нас все устраивает. Этот год будет показательным. В лигу приехало много новых легионеров. Считаю, что надо пройти этот сезон с тем лимитом, который есть, и дальше коллегиально обсуждать, к какому решению прийти. Оставить три, пять, отказаться вообще или сделать больше – семь, восемь», – сказал .