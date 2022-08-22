Президент КХЛ ответил на вопросы о возможности ограничение заявки в командах КХЛ.

Алексей Морозов пришел на интервью к журналистами Алексею Шевченко и Михаилу Зислису.

– Есть момент, который вы никак не контролируете – ограничение заявки. – яркий пример. Не может быть столько хоккеистов в одной системе. И шесть клубов! – сказал

– Почему не может быть? У них есть две молодежные команды, есть Высшая лига.

– Столько игроков у СКА быть не может. Вот эти махинации с двусторонними контрактами надо прекращать. Просто прекращать, – добавил Шевченко.

– Почему прекращать? Нормальная система с двусторонними контрактами. Так же и в Америке – двусторонние контракты.

– Там контракт новичка двусторонний. Потом если ты получаешь какой-то серьезный статус, у тебя [превращается] с двустороннего на односторонний. Но там [в СКА] есть люди, которые бы в других клубах играли бы во втором звене. Там они сидят на двустороннем, – сказал .

– На двустороннем они выросли. Здесь работа агента есть, они должны договариваться, искать [игроку] команду.

– Алексей, вы нас немного не понимаете. Наш посыл – чтобы лига была конкурентоспособной. Просто подрубить возможности таким клубам, – продолжил Зислис.

– Если это свой воспитанник, они в него вложили, и вот они видят его в перспективе через год-два, – сказал .