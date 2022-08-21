Феоктистов об игре с Глотовым: «У нас уже химия. С закрытыми глазами знаю, где он будет»

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Никита Феоктистов высказался об игре в звене с Василием Глотовым и Артуром Тянулиным.

«У нас с Васей Глотовым, в принципе, уже химия. С закрытыми глазами знаю, где он будет, а он знает, где я буду. Нас не разбивают, и у нас все хорошо получается. Надеюсь, и ему нравится. Мне все нравится. Так что никаких проблем.

С нами еще Тянулин, все пока хорошо. Здесь еще есть момент притирки, где-то недопонимание. Понятно, что с Глотовым, с которым мы уже два года вместе, больше понимания. И на предсезонке готовились вместе, и просто общения больше вне льда. Обсуждаем, как будем закатываться, как раскатываться, как играть, как защищаться и атаковать. Постоянно на телефоне, постоянно скидываем видео. Обсуждаем: что, как, куда.

Сейчас Тянулин к нам подтянулся, и стараемся все вместе добиться результатата», – сказал форвард «Сочи» в эфире телеканала «Беларусь 5».

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