Владимир Крикунов: «Тардиф находится под давлением федераций США и Канады, сами выводят политику на первый план. Вечными санкции не будут»

считает, что президент находится под давлением США и Канады.

«Тардиф – француз, который находится под полным давлением со стороны канадской и американской федераций. Поддерживает санкции против России.

Они провозгласили лозунг «Спорт вне политики», но сами же полностью переворачивают ситуацию, выводят политику на первый план.

Возможно, нам тоже стоило отказаться от услуг иностранцев, от легионеров, поиграть своими доморощенными хоккеистами.

За эти два года могло вырасти отличное поколение, которое после снятия санкций проявили бы себя в лучшем виде.

Вечными ведь эти санкции не будут. Грядущий год пролетит быстро. Сейчас начнется чемпионат КХЛ, мы и не заметим, как этот сезон пролетит», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Ранее Тардиф сообщил, что сборные России и Беларуси пропустят следующий сезон в турнирах ИИХФ.