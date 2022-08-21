Павел Зубов о детском хоккее: «Нет такого выхлопа, как раньше: идет не отбор, а набор. Хоккей – дорогой вид спорта, от него отсекли не сильно обеспеченные семьи»

поделился мыслями о проблемах детского хоккея.

«Любой тренер всегда отталкивается от того, кто у него есть, то есть философия игры, которую он внедряет, зависит от уровня хоккеистов.

И тут нам приходится подстраиваться под реалии. квалификация игроков в , конечно, снизилась – это факт. Бегать при этом научились все, втыкаться, отбирать шайбу, но потом многие понятия не имеют, что с этой шайбой делать.

И, естественно, если тренеру не дали индивидуально сильного игрока, он будет упрощать ему задачу. От этого никуда не денешься. Отмечу, что многим вещам хоккеистов, пришедших в команду мастеров, и вовсе приходится переучивать.

На мой взгляд, проблема в том, что из детских школ нет такого выхлопа, как раньше. Во-первых, потому что в них теперь идет не отбор, а набор, и закон больших чисел перестал работать.

Хоккей стал дорогостоящим видом спорта, что отсекает от него многие не сильно обеспеченные семьи. У них просто нет финансовой возможности потянуть покупку формы, поездки и так далее. А, во-вторых, уже с детского хоккея от ребят требуют играть проще.

Но, по моему мнению, в детстве должны давать ребятам свободу, учить игровому мышлению, обводке, технике, катанию, а выбрасывать шайбу по борту можно научить и в 20-25 лет», – сказал бывший тренер и .