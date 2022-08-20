Ласьков о контракте с 39-летним Кошечкиным: «Василий понял, что есть еще силы, и мы договорились»

рассказал о новом контракте с 39-летним вратарем .

– Как шли переговоры с Василием Кошечкиным?

– Вы же знаете, что Василий не сразу дал ответ. Ему требовалось время подумать. Когда вышел из отпуска, сказал, что еще хочет поиграть. Мы подписались на год.

Но Василий пришел в отличных кондициях. Так было и в прошлом году. С возрастом человек мудреет и понимает, как лучше готовиться. Он понял, что есть еще силы, и мы договорились.

– Получается, пока рано говорить, что следующий сезон для Василия станет последним в карьере?

– Возможно. Некоторые нападающие играют до 50 лет. Пусть и в чешской лиге. Но Ягр, насколько помню, закончил карьеру в НХЛ в 45 лет. Да, нагрузка на вратаря больше – он находится на льду все 60 минут. Думаю, все будет зависеть и от того, как сложится сезон, – сказал первый вице-президент и директор .