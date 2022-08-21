Чуть больше 13 тысяч зрителей посетили матч Канады и Финляндии в финале МЧМ

Стала известна посещаемость финального матча .

Игру за золотые медали между сборными Канады и Финляндии (3:2 ОТ) посетили 13 327 зрителя.

На матч за бронзовые награды между командами Швеции и Чехии (3:1) пришли 3 252 человека.

Таким образом, финальная встреча стала самой посещаемой на всем турнире, на котором организаторы испытывали сложности с заполняемостью в Эдмонтоне, который вмещает 18 641 зрителя. В среднем на групповом этапе матчи посещало 1 360 человек.

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