Чуть больше 13 тысяч зрителей посетили матч Канады и Финляндии в финале МЧМ

Теги болельщики молодежная сборная Канады молодежная сборная Чехии молодежная сборная Швеции молодежная сборная Финляндии молодежный чемпионат мира Rogers Place Хоккей

Стала известна посещаемость финального матча молодежного чемпионата мира-2022.

Игру за золотые медали между сборными Канады и Финляндии (3:2 ОТ) посетили 13 327 зрителя.

На матч за бронзовые награды между командами Швеции и Чехии (3:1) пришли 3 252 человека.

Таким образом, финальная встреча стала самой посещаемой на всем турнире, на котором организаторы испытывали сложности с заполняемостью Rogers Place в Эдмонтоне, который вмещает 18 641 зрителя. В среднем на групповом этапе матчи посещало 1 360 человек.

МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные