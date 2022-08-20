Кудашов после победы над «Спартаком»: «Прогресс у «Динамо» есть. Главное – его сохранить»

прокомментировал победу над (4:2) в товарищеском матче.

– Традиционный ответ для предсезонки: что-то было хорошее, что-то плохое. Если выиграли, то больше было хорошего. Первый период был неважный, хотя в обороне сыграли неплохо.

Вдаваться в подробности не хочется. В каждом периоде, в каждом микроотрезке смотрели, проверяли как в обороне, так и в атаке. Какие-то наигранные моменты.

– По ходу предсезонки видите прогресс команды с тренерской точки зрения?

– Естественно, это как конструктор. Прогресс есть. Главное – его сохранить.

– Сегодня впервые увидели всех легионеров. В разных сочетаниях. Нет ли идеи использовать их вместе?

– Будем смотреть. Даже эту игру нельзя расценивать, как проверку связи. Лилья провел первый матч. Нужно, чтобы они набрали форму и тогда будем смотреть, – сказал главный тренер .