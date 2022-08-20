Давыдов о «Динамо»: «Больших мастеров не осталось, это проблема. Рядом с Шипачевым или Войновым молодые изучали бы хоккейное искусство»

Теги Алексей Кудашов Виталий Давыдов Вячеслав Войнов КХЛ Вадим Шипачев Динамо Sochi Hockey Open сборная России U25 Хоккей

Виталий Давыдов поделился ожиданиями от игры «Динамо» в сезоне-2022/23.

– Что ждете от «Динамо» в предстоящем сезоне?

– Я говорил Леше Кудашову, главному тренеру «Динамо» – мол, раз такая ситуация, надо наигрывать молодежь. Да, мастерства у нее пока мало, но рядом с Шипачевым или Войновым молодые изучали бы хоккейное искусство. Это как поход в музей или на выставку.

– Леша вас послушал?

– Он старался, но доверия молодым было не много. В итоге сегодня снова наигрываем молодежь. Но больших мастеров в команде уже не осталось, это проблема.

Но я все равно верю в команду. Да, обречены играть простенько, на горящих глазах и движении. Если сможем, то путевка в плей-офф никуда не денется.

Вообще с молодыми у нас не все так плохо. В эпизодах на недавнем турнире в Сочи мне понравилась сборная России до 25 лет. Тот же «Авангард» она переиграла на контроле шайбы, проскакивали и комбинации. Видимо, установки пулять и давить не было. Это обнадеживает, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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