Степан Фальковский: «Рад, что оказался в системе СКА. Это одна из лучших организаций в КХЛ»

высказался касательно конкуренции в СКА.

«Конкуренция в СКА? Она есть во всех клубах, без нее никуда. Но, конечно, приятно, когда дают много играть.

Рад, что я оказался в системе СКА. Это одна из лучших организаций в лиге, отношение к хоккеистам отличное. Есть база, хорошее питание – здесь все на высшем уровне. Только играй в хоккей.

В этом сезоне лично я буду стремиться показать лучший результат. Цель одна – только Кубок. Привести его в Санкт-Петербург. Что касается меня, когда будет такая возможность, подключусь к атаке. Но, главное – это результат команды», – сказал защитник в эфире телеканала «Беларусь 5».