Роман Ротенберг: «Вариативность тактики при розыгрыше большинства играет ключевую роль в современном хоккее. СКА отрабатывает несколько схем»

рассказал о подготовке СКА к сезону.

«Сегодня уделили внимание работе над игрой в неравных составах – вариативность тактики при розыгрыше большинства играет ключевую роль в современном хоккее, а реализация часто решает исход матчей. Поэтому мы проверяем комбинации, отрабатываем несколько схем.

Завтра проведем контрольные матчи, посмотрим весь состав в игре и зафиналим наш сбор.

За последний месяц вся команда проделала огромную работу и заложила качественную базу, которая точно поможет нам в сезоне», – написал главный тренер клуба КХЛ.