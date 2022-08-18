Президент ИИХФ о посещаемости МЧМ-2022: «Конец августа – не лучшее время для турнира. Ожидали, что зрителей придет чуть больше»

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Президент ИИХФ прокомментировал низкую посещаемость матчей молодежного чемпионата мира.

«Мы знали, что конец августа – не самое лучшее время для проведения турнира, но у нас не было других возможностей для его проведения в международном календаре.

Тем не менее мы ожидали, что зрителей придет чуть больше. Посмотрим, что будет на полуфинале и финале», – сказал Люк Тардиф.

В полуфинале турнира сборная Канады сыграет с Чехией, а Швеция встретится с командой Финляндии.

Чемпионат мира проходит в канадском Эдмонтоне. 

В среднем на групповом этапе матчи посещало 1 360 человек. Рекордным показателем стала игра предварительного этапа между сборными Канады и Финляндии – 5 283 зрителя.

МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась

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