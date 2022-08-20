Дыбленко о том, кто в ЦСКА прочитал больше всех книг: «Нестеров. Он самый умный»

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко ответил на вопросы о своих одноклубниках.

– Кто в команде больше всех ест?

– .

– А больше всех любит спать?

– Не знаю, все как-то по-разному. Давайте возьмем Плотникова.

– Кто больше всех любит сладкое?

– Артем Сергеев. И я. У нас с ним одна на двоих тема – это сладкое поесть.

– Как ты думаешь, кто прочитал больше всех книг в команде?

– . Он самый умный.

– Кто самый сильный?

– Сережа Плотников, конечно. Он самый мощный парень на районе у нас.

– А самый быстрый?

– Давайте Макса Мамина возьмем.

– Самый серьезный кто?

– Давайте возьмем .

– Кто самый добрый?

– Мы все добрячки. Единое целое добрячков, – сказал защитник.