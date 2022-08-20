Дыбленко о том, кто в ЦСКА прочитал больше всех книг: «Нестеров. Он самый умный»

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко ответил на вопросы о своих одноклубниках.
– Кто в команде больше всех ест?
– А больше всех любит спать?
– Не знаю, все как-то по-разному. Давайте возьмем Плотникова.
– Кто больше всех любит сладкое?
– Артем Сергеев. И я. У нас с ним одна на двоих тема – это сладкое поесть.
– Как ты думаешь, кто прочитал больше всех книг в команде?
– Никита Нестеров. Он самый умный.
– Кто самый сильный?
– Сережа Плотников, конечно. Он самый мощный парень на районе у нас.
– А самый быстрый?
– Давайте Макса Мамина возьмем.
– Самый серьезный кто?
– Давайте возьмем Антона Слепышева.
– Кто самый добрый?
– Мы все добрячки. Единое целое добрячков, – сказал защитник.