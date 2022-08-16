Леонтьев о дебюте Бучека и Овитю за «Нефтехимик»: «Их игра только улучшится, нужно время. Они сразу попали под «Металлург», набравший ход»

Олег Леонтьев прокомментировал поражение от (1:4) на турнире в Казахстане.

– По желанию и настрою мы начали здорово. Хорошо вкатились, играли строго по заданию.

В первом периоде имели хороший момент для взятия ворот, но попали в штангу. Во втором периоде соперник воспользовался нашими удалениями и довел счет до 3:0 в свою пользу.

В заключительном периоде мы усилили давление на ворота соперника и, как результат, забили хороший гол в большинстве. А в концовке предприняли штурм.

Создавали моменты и снова попадали в штангу. По броскам переиграли «Магнитку», но все равно счет не в нашу пользу. Считаю, неплохо сыграли против такого мастеровитого соперника.

– Сегодня в нашем составе дебютировали Самуэль Бучек и Йоанн Овитю. Что можете сказать по их игре, учитывая, что парни меньше недели находятся в команде?

– Со временем их игра только улучшится. Нужно время, чтобы они обрели свое нормальное функциональное состояние.

Понятно, что им тяжело и попали сразу под «Магнитку», которая сейчас набрала определенный ход, вкатилась в игровой режим. Парни вкатятся и все будет нормально, – сказал главный тренер .