Леонтьев о дебюте Бучека и Овитю за «Нефтехимик»: «Их игра только улучшится, нужно время. Они сразу попали под «Металлург», набравший ход»

Теги Металлург Мг Нефтехимик Олег Леонтьев Йоанн Овитю Кубок президента республики Казахстан Самуэль Бучек Хоккей

Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:4) на турнире в Казахстане.

– По желанию и настрою мы начали здорово. Хорошо вкатились, играли строго по заданию.

В первом периоде имели хороший момент для взятия ворот, но попали в штангу. Во втором периоде соперник воспользовался нашими удалениями и довел счет до 3:0 в свою пользу.

В заключительном периоде мы усилили давление на ворота соперника и, как результат, забили хороший гол в большинстве. А в концовке предприняли штурм.

Создавали моменты и снова попадали в штангу. По броскам переиграли «Магнитку», но все равно счет не в нашу пользу. Считаю, неплохо сыграли против такого мастеровитого соперника.

– Сегодня в нашем составе дебютировали Самуэль Бучек и Йоанн Овитю. Что можете сказать по их игре, учитывая, что парни меньше недели находятся в команде?

– Со временем их игра только улучшится. Нужно время, чтобы они обрели свое нормальное функциональное состояние.

Понятно, что им тяжело и попали сразу под «Магнитку», которая сейчас набрала определенный ход, вкатилась в игровой режим. Парни вкатятся и все будет нормально, – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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