Скабелка о победе над «Нефтехимиком»: «Выигрывать приятно, ребята старались»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка в интервью Qazsport прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:0) на Кубке Президента РК.

– Как ощущения после матча? Как оцениваете?

– Понятно, что выигрывать, конечно, приятно, тем более при своих зрителях, но, конечно, в этот период нам важно посмотреть на другое — на ребят, чтобы почувствовали. Когда они играют и они понимают, и мы понимаем. Сегодня хороший момент. Кто-то сегодня первую игру сыграл, кто-то уже вторую. Моментами хороший хоккей, но есть над чем работать.

– Андрей Шутов. Что скажете?

– Ну, а что говорить? Результат на табло.

– Муратов, Кайыржан и Гусейнов получили игровое время сегодня. Что думаете об их игре?

– Ребята старались. Конечно, волнение присутствовало, но неплохо, они справились.

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Мы забыли, кто играл в важнейших матчах сезона. Поможете вспомнить?

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