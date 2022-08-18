Шипачев о Кросби: «Хоккеист очень высокого уровня. Можно сравнить его с Малкиным, Ковальчуком, Овечкиным – звездами, которые все выиграли»

Вадим Шипачев охарактеризовал форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби.
– С подачи Андрея Назарова вас называли череповецким Сидни Кросби. Вы играли против него на чемпионате мира в 2015-м. Как впечатления?
– Очень хороший игрок. Не зря говорят, что он один из лучших в мире. И катание, и руки в порядке. Хоккеист очень высокого уровня. Позиционно играет, вбрасывания выигрывает, голы забивает. Все умеет.
Можно сравнить его с Евгением Малкиным, Ильей Ковальчуком, Саней Овечкиным – звездами, которые все выиграли, – сказал нападающий «Ак Барса».