Шипачев о Кросби: «Хоккеист очень высокого уровня. Можно сравнить его с Малкиным, Ковальчуком, Овечкиным – звездами, которые все выиграли»

охарактеризовал форварда .

– С подачи Андрея Назарова вас называли череповецким Сидни Кросби. Вы играли против него на чемпионате мира в 2015-м. Как впечатления?

– Очень хороший игрок. Не зря говорят, что он один из лучших в мире. И катание, и руки в порядке. Хоккеист очень высокого уровня. Позиционно играет, вбрасывания выигрывает, голы забивает. Все умеет.

Можно сравнить его с , Ильей Ковальчуком, Саней Овечкиным – звездами, которые все выиграли, – сказал нападающий .