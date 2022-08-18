НХЛ представила новый ковид-протокол на сезон-2022/23. Вакцинация необязательна, но настоятельно рекомендуется, тесты – при наличии симптомов

представила ковид-протокол на сезон-2022/23 – вакцинация желательна, но необязательна.

Документ был согласован с Ассоциацией игроков НХЛ.

В предстоящем сезоне от игроков не требуется вакцинироваться от в обязательном порядке, но им настоятельно рекомендуется сделать это.

На фоне сохранения ограничений при поездках между США и Канадой клубам будет позволено отстранять непривитых игроков, которые не смогут пересечь границу. Они не будут получать зарплату за каждый день отсутствия в команде.

При этом игроки не могут быть отстранены на основании их прививочного статуса, если этого не требуют протоколы или государственные органы. Ограничения также не могут применяться к непривитым игрокам, имеющим медицинские или религиозные исключения.

Тестирование игроков будет проводиться только при наличии симптомов. Если результат экспресс-теста окажется положительным, игрок будет изолирован как минимум на 5 дней.

Ему будет разрешено выйти из изоляции только после исчезновения симптомов, двух подряд отрицательных тестов и разрешения от главного врача НХЛ и главного медицинского консультанта профсоюза.

Игроки, у которых по-прежнему проявляются симптомы после 5-дневного карантина, будут продолжать изолироваться. Им будет разрешено вернуться в строй только после отрицательного лабораторного ПЦР-теста.

Игроки, пробывшие на карантине менее 10 дней, должны носить маски, пока не пройдет 10 дней с момента положительного теста. Кроме того, любой игрок, у которого проявляются симптомы инфекции верхних дыхательных путей, после изоляции должен будет пройти кардиологическое обследование.

Если у игрока положительный результат теста на COVID-19, то ему будет по-прежнему выплачиваться зарплата.

Что касается отсрочки или отмены игр, то НХЛ заявила, что будет изучать, есть ли серьезный риск для здоровья игроков и персонала клуба. Возможные переносы будут санкционироваться комиссионером Гэри Беттмэном.

«Учитывая, сколько игр было отложено в прошлом сезоне, что вызвало всеобщую и сильную головную боль, НХЛ, вероятно, хочет избежать повторения этого сценария любой ценой», – говорится в материале The Hockey News.