Никита Евсеев о сборах с «Ак Барсом»: «Сложнее всего играть против Радулова. Очень опытный хоккеист»

Никита Евсеев рассказал о сборах с «Ак Барсом».

– Расскажите, как проходят предсезонные сборы? С какой командой вы работаете?

– Сейчас я тренируюсь с «Ак Барсом». Честно, не ожидал, что вызовут на сборы. В команду пришло много новых игроков с большим опытом в . Не думал, что пригласят на сбор, но безумно рад, что тренируюсь с первой командой.

– Чем отличается подготовка с командой КХЛ?

– Это другой уровень. Люди немало лет поиграли в КХЛ и сборной. Выигрывали Кубки Гагарина, чемпионаты мира. Стараюсь от тренировок взять что-то полезное для себя. Предсезонка всегда тяжелая, что здесь, что в других командах – в «Барсе» или .

– Какое самое нелюбимое упражнение на сборах?

– Бег. Бегать в жару не особо увлекательно.

– Каково тренироваться с такими звездами, как Шипачев, Радулов, Галиев, Войнов?

– Ажиотаж внутри невероятный. Стараюсь проявить себя с лучшей стороны. Все бьются за место в составе – и я стараюсь бороться с ними.

– Тяжело играть в обороне против них?

– Конечно. Сложнее всего играть против Радулова. Очень опытный игрок, пока тяжелее всего справляться с ним. С тренировками приходит понимание, как надо действовать. Играется легче и легче, привыкаешь к уровню и ритму.

– Успели понять, какой тренер и человек?

– Мы особо не общались. Тренируемся в рабочей обстановке. Тренеры подсказывают, объясняют, где и как можно было сыграть лучше. Очень рад, что работаю с таким тренером. Можно многому научиться и прогрессировать дальше, – сказал защитник системы .