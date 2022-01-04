МЧМ-2022. 1/4 финала. Финляндия играет с Германией, Швеция сыграет с Латвией, Канада против Швейцарии, США – Чехия

В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.
Финляндия играет с Германией, Швеция сыграет с Латвией, Канада будет противостоять Швейцарии, США – Чехии.
Сборная России была отстранена от участия в турнире.
Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире отменили из-за роста числа случаев заражений ковидом.
МЧМ-2022
1/4 финала
- Дата проведения
- 17 августа, 19.00, «Rogers Place»
- 1:0 – 4 Симонтайваль (Ярвентие, Мяяття)
- 2:0 – 12 Хирвонен (Симонтайваль, Пуутио)
- 2:1 – 13 Россми (Рутковский, Леонхардт)
- 3:1 – 15 Ярвентие (Хеймосалми, Кемелл)
- Дата проведения
- 17 августа, 22.30, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 18 августа, 02.00
- Дата проведения
- 18 августа, 05.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.