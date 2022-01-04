МЧМ-2022. 1/4 финала. Финляндия играет с Германией, Швеция сыграет с Латвией, Канада против Швейцарии, США – Чехия

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В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.

Финляндия играет с ГерманиейШвеция сыграет с ЛатвиейКанада будет противостоять ШвейцарииСША – Чехии.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире отменили из-за роста числа случаев заражений ковидом.

МЧМ-2022

1/4 финала

Финляндия U-20 – Германия U-20 3:1 (2 период)
Дата проведения
17 августа, 19.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Симонтайваль (Ярвентие, Мяяття)
2:0 – 12 Хирвонен (Симонтайваль, Пуутио)
2:1 – 13 Россми (Рутковский, Леонхардт)
3:1 – 15 Ярвентие (Хеймосалми, Кемелл)

 

Швеция U-20 – Латвия U-20
Дата проведения
17 августа, 22.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Канада U-20 – Швейцария U-20
Дата проведения
18 августа, 02.00
Онлайн матча Видео

 

США U-20 – Чехия U-20
Дата проведения
18 августа, 05.30
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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