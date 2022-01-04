МЧМ-2022. 1/4 финала. Финляндия играет с Германией, Швеция сыграет с Латвией, Канада против Швейцарии, США – Чехия

В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.

Финляндия играет с Германией, Швеция сыграет с Латвией, Канада будет противостоять Швейцарии, США – Чехии.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире отменили из-за роста числа случаев заражений ковидом.

МЧМ-2022

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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