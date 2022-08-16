Мактавиш лидирует в гонке бомбардиров МЧМ. У канадца 13 очков в 4 матчах турнира

лидирует в гонке бомбардиров МЧМ, у канадца 7+6 в 4 матчах турнира.

19-летний форвард молодежной сборной Канады набрал 3 (1+2) очка в матче против Финляндии (6:3).

Всего у него 13 (7+6) баллов в 4 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров, опережая двух игроков сборной Финляндии – и – на 4 очка.

Кроме того, 3-й номер драфта НХЛ-2021 ( ) лидирует и в гонке снайперов с 7 шайбами.

Рекорд по очкам за один турнир удерживает Петер Форсберг (Швеция, 1993 год, 31 очко, 7+24 в 7 матчах), по голам – Маркус Нэслунд (Швеция, 1993 год, 13 шайб в 7 матчах).

Бородач из канадской молодежки набрал 6 очков в одном матче. Столько же было на МЧМ у Гретцки и Лемье