Гусев об памятных вещах с Олимпиады-2018: «Где клюшка – не знаю. Машину продал, медаль недавно вернулась – с нее делали копии для персонала»

рассказал о памятных вещах, оставшихся после Олимпиады-2018 в .

выиграла золотые медали, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ). Гусев набрал 4 (2+2) очка в матче, в том числе переведя игру в овертайм на 60-й минуте голом в меньшинстве.

– Куда делись ваши артефакты с того финала? Где ваша счастливая клюшка?

– Если честно, и сам не знаю. Тоже хотел бы все сохранить. Знаю, где мои два олимпийских свитера. Но где та клюшка – даже примерно не знаю. Была такая суматоха после финала, что не в курсе, куда все ушло.

– Илья Ковальчук продал свой олимпийский автомобиль за Корею. А что с машиной сделали вы?

– Чуть-чуть поездил, но в конечном счете тоже продал. У меня уже были другие машины.

– Вы свою золотую медаль храните в банковском сейфе?

– Там такая история – медали дали игрокам, но они не достались персоналу. Моя медаль пошла этим людям, чтобы с нее сделали копии. И это правильно – персонал тоже сделал очень многое для победы.

Поэтому золотая медаль ко мне не так давно вернулась. Она где-то больше года гуляла. Было сложно ее повторить, над этим работали два-три мастера, – сказал Гусев.