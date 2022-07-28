Мозякин о финале Олимпиады-2018: «Был испуг в какой-то момент. Когда сравняли на последних секундах, понял, что точно не проиграем»

поделился воспоминаниями о событиях финала Олимпиады-2018.

обыграла команду Германии (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

– Можете еще раз в деталях вспомнить золотой финал Олимпиады? Мы там проигрывали немцам со счетом 2:3, но чудесно спаслись.

– В какой-то момент был даже испуг. Но когда мы сравняли счет на последних секундах, у всех случился эмоциональный взрыв. И после этого я понял, что мы точно не проиграем.

Но все равно где-то внутри, когда мы проигрывали да еще остались в меньшинстве, было боязно.

– Признайтесь, что мы недооценили немцев.

– Возможно, это было так. Хотя сборная Германии на пути к финалу выбила Швецию и Канаду, а это неплохие команды.

Но у тебя в голове сидит, что играешь с немцами, и это тяжело выкинуть. Понятно, что Германию никогда не считали топ-сборной.

Но на турнире всегда бывает какой-то выскочка, и в 2018 году это были они. Очень хорошо, что у нас получилось ход финала перевернуть, – сказал бывший нападающий сборной России.